مانيلا 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسقُتل ضابط شرطة وامرأة مسنة فيما أصيب 15 آخرون في هجوم يُشتبه في أن منفذيه من المتمردين الشيوعيين بشرقي الفلبين.وقال المتحدث الإقليمي باسم الجيش الفلبيني الكابتن رينالدو اراجونيس في تصريح له: إن الهجوم وقع أمس على طريق سريع في بورونجان سيتي بإقليم سمر الشرقي جنوب شرقي مانيلا.وأضاف أن عشرة من الجرحى بينهم ثلاثة أطفال من المدنيين بينما كان الخمسة الآخرون من عناصر الشرطة.وقال اراجونيس: "يُعتقد أن الهجوم جزء من احتفال الحزب الشيوعي في الفلبين بذكرى تأسيسه في 26 ديسمبر ."وأضاف: "يثبت هذا أنهم لا يحترمون حقوق الإنسان وحياة المدنيين الأبرياء، وليس لديهم ضمير ".// انتهى //12:51ت م0023