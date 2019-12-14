الخرطوم 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إصدار المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم في قضايا مرفوعة ضده.وأشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة عددًا من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها القرارات الخاصة بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وباللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.ونشرت إعلان الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج عن بدء تنفيذ خطة أمنية شاملة لتأمين مديريات المحافظة كافة، ضمن جهود محاربة الإرهاب وميليشيا الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران بأطراف المحافظة.ولفتت الانتباه إلى إيقاف الولايات المتحدة المفاوضات مع حركة طالبان بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة باغرام العسكرية الجوية الأمريكية في أفغانستان.وعرجت على دعوة الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون الحراك الشعبي لحوار جاد من أجل البلاد في أول تصريح بعد انتخابه رئيسًا للبلاد.// انتهى //13:35ت م0028