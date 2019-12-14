بغداد 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالاستعدادات التي يقوم بها مجلس النواب العراقي للتصويت على قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل.وأشارت صحف صباح السبت إلى أن الجهات المسؤولة عن هذه الأعمال هي التي ليس من مصلحتها حدوث التغيير والإصلاح في العراق.وتناولت الترشيحات المعلنة عبر وسائل الإعلام الرئاسة الحكومة الجديدة، مبرزةً الجهات الرافضة لهذه الترشيحات خصوصًا في أوساط المتظاهرين في ساحات الاحتجاجات في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق.// انتهى //13:41ت م0030