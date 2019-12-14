بيروت 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسقالت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان إن المساعدة الشتوية المقدمة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للنازحين الفلسطينيين من سوريا، ستتأخر لما بعد تاريخ 17-12- 2019م.وأكدت الرابطة في بيان اليوم أن صعوبات مصرفية تواجه الأونروا في لبنان، تقف وراء عملية تأخير المساعدة.وأشارت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا التي تتخذ من بيروت مقرًا لها إلى أن النازحين الفلسطينيين في لبنان البالغ تعدادهم حوالي 31 ألفًا، (منهم أكثر من 28 ألف نازح مسجلين لدى الأونروا)، يعيشون أوضاعًا إنسانية بائسة في ظل ظروف حياتية قاسية على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية ، وتوجهت الرابطة بنداء إلى المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدة إنقاذًا لحياتهم.// انتهى //13:44ت م0031