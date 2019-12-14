عمّان 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم تتوافد الآلاف من العراقيين إلى ساحات التظاهر وإعلانهم التمسك بالاحتجاج السلمي، وسط استنكار شعبي ودولي لجريمة ساحة الوثبة. واهتمت بارتفاع عدد قتلى التفجير الانتحاري في محافظة صلاح الدين إلى ثمانية قتلى وثلاثة جرحى.وسلطت الضوء على تأكيد الجامعة العربية أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة الوضع والتجاوب مع المطالب الشعبية.وعرجت صحف الأردن على انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسًا للجمهورية الجزائرية خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس، بحصوله على نسبة 58.15 % من أصوات الناخبين.ونشرت صحف صباح السبت وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غداة فوزه في الانتخابات العامة المبكرة بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده في 31 يناير المقبل.// انتهى //13:50ت م0034