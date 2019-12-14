بيروت 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسدعت قيادة المنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان إلى تحقيق أممي في الجرائم والمجازر التي يريكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.وطالبت قيادة المنظمة في بيان اليوم بتقديم جنرالات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، وأكدت أن سُلطات الاحتلال وآلته الحربية يرتكبون يوميًا جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية منافية لكل القيم والشرائع الإنسانية ومخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية.وأكدت ضرورة أن تبادر الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجرائم والمجازر المروعة ورفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.// انتهى //13:51ت م0035