المدينة المنورة 17 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 14 ديسمبر 2019م واسوصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان للمدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما.وكان في استقبال دولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى//13:54ت م0036