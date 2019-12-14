عمّان 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسرحبت الحكومة الأردنية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تمديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لثلاث سنوات.وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، قرار التفويض دعمًا لحق اللاجئين في العيش بكرامة، قائلًا إن التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد الولاية للوكالة هو إعادة لتأكيد الموقف الدولي الواضح والصريح على أهمية استمرار الوكالة في القيام بواجبها تجاة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية ودعم لحق اللاجئين الفلسطينيين العيش بكرامة التي تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق الشرعية الدولية وخصوصًا قرار الأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.وأكد في بيان صحفي أن الدبلوماسية الأردنية تعمل باستمرار على دعم الأونروا.// انتهى //13:55ت م0037