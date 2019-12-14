لندن 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية بفوز حزب المحافظين بالأغلبية بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وتعهد جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر المقبل.وأشارت الصحف إلى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حوار بناء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مهنئًا إياه على فوزه الحاسم الذي حققه في الانتخابات التشريعية.وأخبرت صحف بريطانيا عن اتفاق قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل على المضي نحو محادثات تجارة مع بريطانيا بعد "الإقرار والتنفيذ الفعلي" لاتفاق خروجها من التكتل الأوروبي، والتأكيد على أهمية احترام بريطانيا معايير الاتحاد الأوروبي الرئيسة في مجالات مثل قوانين العمل والمعايير البيئية بموجب اتفاق تجاري مستقبلي.وأشارت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر مع بداية حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.وتحدثت عن فوز الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في الانتخابات الرئاسية، وتعهده بالعمل على توحيد صف الجزائريين، وتمكين الشباب من السُلطة، وصياغة دستور جديد للبلاد، وحثه على المصالحة، وأشاد بالمظاهرات المناوئة للحكومة.// انتهى //14:10ت م0039