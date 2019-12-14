الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسكرّمت جمعية القلب الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AHA) مراكز التدريب المعتمدة لديها على ما تقدمه من برامج ودورات تدريبية للممارسين الصحيين والعامة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي خلال عام 2019م، ومنهم: كلية الطب، وكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود.ونال مركز المهارات والمحاكاة الطبية التابع لكلية الطب الدرع الذهبي، بينما نالت كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة الدرع الفضي، الأمر الذي يعكس تميز وريادة جامعة الملك سعود في التدريب وتقديم خدمات مجتمعية ذات جودة عالية.// انتهى //14:13ت م0040