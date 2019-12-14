الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واساُختتمت اليوم, منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي لكرة الطاولة الطاولة التي أقيمت على صالة نادي الاتفاق بالدمام.وحقق اللاعب سالم السويلم (الإحساء) المركز الأول في فردي فئة الناشئين، واحتل عبدالله الزهراني (تبوك) ثانياً، وجاء زياد السويلم (الاحساء) بالمركز الثالث وحل رابعاً هادي ابو الرحى (الشرقية) وخامساً مهدي الهليل (الشرقية) وسادساً محمد السويلم (الإحساء) وسابعاً محمد المدلوح (الشرقية) و عبدالله الحربي (القصيم).وفي فردي فئة الأولمبي حقق تركي المطيري (القصيم) المركز الأول واحتل سالم السويلم (الإحساء) المركز الثاني، وجاء خالد الشريف (مكة المكرمة) بالمركز الثالث وحل رابعاً مشاري الدوسري (مكة المكرمة) وخامساً عبدالعزيز العمري (مكة المكرمة) وسادساً ريان الطاهر (الإحساء) وسابعاً نواف الطاهر (الإحساء) و فارس الشيباني (مكة المكرمة).وتوج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبد العزيز الطاهر و سعد العتيبي ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد بن السريعي اللاعبين الفائزين بالبطولة التي شارك بها ( 25 ) لاعباً من فئة الأولمبي و ( 57 ) لاعباً من فئة الناشئين و( 23 ) حكماً بقيادة الحكم العام إبراهيم المحيميد .// انتهى //14:13ت م0041