الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسحقق فريق أبها للتايكوندو انتصاراته وهيمنته على الانجازات بتحقيقه لقب بطولة المنطقة الغربية المفتوحة لدرجة الناشئين بـ (462) نقطة بقيادة المدرب السعودي منصور عسيري .وحل فريق وج من الطائف في المركز الثاني بـ (384) نقطة فيما جاء فريق أكاديمية جدة في المركز الثالث ب (304) نقاط .وعلى أندية درجة البراعم حقق فريق وج من الطائف لقب البطولة بـ (389) نقطة بقيادة المدربين السعوديين نايف النهدي وأحمد الفيفي وجاء أبها وصيفاً بـ (291) نقطة وحل فريق جدة ثالثاً بـ (282) نقطة .وشهدت البطولة التي شارك فيها أكثر من (400) لاعب واختتمت أمس في صالة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تواجداً كبيراً لفرق تشارك للمرة الأولى (كالأخدود والوطن وفيفا وضباء والأنصار)و خطف فريق وج الأنظار بنيله لقبين وظهر فريق أحد في الأدوار النهائية مما يؤكد ارتفاع قوة المنافسة بين المشاركين ، كما قدم حكام البطولة مستوىً فنياً رائعاً بقيادة رئيس اللجنة الدولي فايز السلولي .من جانبه أشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ثامر السعران بالمستوى الذي قدمته الفرق وارتقاء مستوى الحكام وتعاملهم مع الفئات السنية وتفاعل المدربين مع التعليمات التي أسهمت في تغييب الاحتجاجات .وتوج الأبطال مندوب الهيئة العامة للرياضة بجدة تركي الغانمي ، وحضر منافسات البطولة أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي راشد الطلب والجهاز الفني للمنتخب السعودي للتايكوندو والعديد من عشاق اللعبة .// انتهى //15:33ت م0051