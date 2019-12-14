سكاكا 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستفقد محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر أمس نقطة القريات الدولية لسباق الحمام الزاجل, وذلك في إطار استعداد المحافظة لاستضافة نقطة الانطلاقة الدولية للسباق المقرر إقامته في 6 جمادي الأخرة 1441هـ .واطلع خلال الزيارة على الإنجازات التي حصدتها النقطة والدروع في الأعوام الماضية، وقام بتدشين أول إطلاق لتدريب الحمام الزاجل ما يقارب ثلاث آلاف حمامة لتجهيزه لسباق 500 كلم الذي يضم 12 دولة مشاركة في هذا السباق وحظيت باستضافته محافظة القريات التي تعد الأولى من نوعها بالمملكة وقيمة جوائز هذا السباق تقدر جائزة المركز الأول 100 ألف ريال وإجمالي الجوائز بمبلغ 290 ألف ريال .وأشار المحافظ إلى أن إقامة الفعالية في المركز الحضاري جاء وفقاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف بإقامة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية بالمركز.//انتهى//15:35ت م0052