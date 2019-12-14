الدمام 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واساُختُتمت أمس الأول, أعمال ملتقى التطوع الأول "هاكثون مليون متطوع", الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة الخدمات، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ونخبة من المبرمجين المتميزين بالمجال التقني ، وذلك على مسرح الأمانة بالدمام على مدى يومين.وتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل والجلسات والشراكات المجتمعية، التي هدفت إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وكذلك تعزيز الجانب الفكري والإبداعي.وثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رعايته الكريمة لملتقى التطوع الأول "هاكثون مليون متطوع", منوها بما تشهده المملكة من تطور ونجاحات كبيرة بمنظومة الأعمال التطوعية للأفراد والجهات الرسمية، التي استفاد منها المجتمع بمختلف المجالات الحياتية بدعم من القيادة ، مشيرا إلى القفزة النوعية التي حققتها المنطقة الشرقية بالعمل التطوعي حتى أصبحت رائدة في هذا المجال نظير ما يوليه سموه أمير المنطقة، وسمو نائبه، من دعم ورعاية للأعمال والأنشطة التطوعية الخيرية التي يقدمها الأفراد والجهات بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع الثالث .وأشار المهندس الجبير إلى أن ملتقى التطوع الأول جاء امتدادا لرؤية المملكة 2030 في المجال الاجتماعي وتحقيقا لأهدافه في تطوير منظومة العمل التطوعي والوصول لعدد مليون متطوع سنويا ، مبينا أن الهدف الأساسي للملتقى هذا العام هو تشجيع المجتمع التقني من أفراد وجهات على البرمجة والتصميم لإنتاج تطبيقات تفاعلية تخدم التطوع في مجالات مختلفة وبفترة قصيرة بعنوان "هاكثون مليون متطوع"، إضافة للأهداف الأخرى التي تتمثل في الارتقاء بالأعمال التطوعية مع تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المملكة كرائدة بمجال التقنية، وكذلك نشر ثقافة الإبداع الفكري التقني .وفي الختام قام وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل ومديرة الخدمات الاجتماعية نجد الدوسري بتسليم، الجوائز للفائزين الثلاثة في البرمجة وهم : تطبيق جود 30 ألف ريال، تطبيق سدم 20 ألف ريال، تطبيق فلنتير آب 10 آلاف ريال، فيما كرم المهندس زياد مغربل شركاء النجاح من الرعاة والمشاركين والإدارات وأعضاء لجنة التحكيم في الملتقى.// انتهى //15:35ت م0053