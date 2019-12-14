الدمام 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأبانت إحصائية أصدرتها أمانة المنطقة الشرقية عن الجولات والحملات الرقابية خلال عام 1440هـ، الهادفة إلى إحكام الرقابة الصحية والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية, تنفيذ 50.950 جولة وزيارة ميدانية رقابية نتج عنها مصادرة 24.758 كلجم من المواد الغذائية والبضائع، وإغلاق 412 منشأة، كما بلغ عدد المخالفات والإنذارات 10.525 مخالفة، وتسجيل الغرامات المترتبة على تلك المخالفات.وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد شويل, أن الزيارات التي قام بها المراقبون الصحيون في البلديات المرتبطة بالمحافظات تأتي ضمن الحملات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكثيف الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومعامل تصنيع اللحوم والوجبات، ومحلات الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تواريخ الصلاحية، وحرص العاملون على متابعتها بشكل سليم.وأشار إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات، كما تم فرض غرامات مالية على تلك المخالفات.وأفاد أن هذه الحملات تأتي أيضا ضمن الدور التي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية من خلال متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، إذ يتم رفع التقارير الدورية عن الأعمال المنفذة من كافة الفرق واللجان الرقابية المخصصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.وأكد سعي وكالة شؤون البلديات بالأمانة إلى الحفاظ على الصحة العامة، من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيّد بلائحة الاشتراطات البلدية، مشددا على أن الوكالة تعمل على تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتثقيفها من خلال إلزامها بالتقيد بالاشتراطات الصحية، داعيا في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز ٩٤٠ الذكي، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي بالأمانة .نفذتها وكالة شؤون البلديات التابعة لهذا العام (الإدارة العامة لصحة البيئة و البلديات المرتبطة).// انتهى //15:36ت م0054