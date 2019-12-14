الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسزار الهيئةَ السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وفدٌ من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق في الصين (SAMR)، برئاسة المدير العام لإدارة الاعتماد والتفتيش والاختبار في (SAMR) يرافقه عدد من المختصين, وذلك استمراراً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين في مجال سلامة المنتجات.و عقد الجانبان اجتماعاً برئاسة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات المهندس طامس بن على الحمادي ومشاركة بعض المختصين من إدارات الهيئة.وتناولت الزيارة مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك منها تعزيز الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة من الصين للمملكة، والمنتجات المصدرة من المملكة للصين وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه نتائج الاختبارات للمنتجات بين المملكة والصين، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عمل مقارنة نتائج الاختبارات للمنتجات التي تطلبها هيئة المواصفات بين المملكة والصين لتوحيد هذه النتائج، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة".// انتهى //15:36ت م0055