الدمام 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسالتقت عميدة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتورة ابتسام المثال في مقر الجامعة بالدمام, رئيس مجلس إدارة جمعية "ترميم" حمد الخالدي, ونائبه خالد التركي, ومدير الجمعية علي الأسمري ومسؤولة قسم الشراكات أماني المطيري، وذلك في إطار تعزيز مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون والدور الذي يمكن أن تقدمه الجامعة لوضع الخطة الإستراتيجية لجمعية ترميم وتقديم الاستشارات في هذا المشروع للجمعية بما يحقق دفع مشاريع التعاون مع القطاع الخيري في المنطقة إلى مزيد من النجاح وتكامل الجهات للوصول إلى مشاريع ومبادرات نوعية ذات مؤشرات أداء يمكن قياسها.// انتهى //15:36ت م0056