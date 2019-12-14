الطائف 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسنفذت أمانة الطائف ورشة عمل بعنوان "الإشراف على تنفيذ المشاريع"، بحضور المختصين من الأمانة, وذلك في قاعة الاجتماعات بغرب الطائف.وسلطت الورشة الضوء على رفع كفاءة برامج الإشراف على المشاريع، وتبادل الخبرات بين المختصين، وتطوير الآليات والبرامج المخصصة لذلك، وتأتي الورشة للتعريف بالمهام والصلاحيات والمسؤوليات المناطة بالإشراف على تنفيذ المشاريع، حيث قدمت الورشة نماذج عملية عن مهام الإشراف وكيفية تفعيل دور متابعة المشاريع وتنفيذها.وأوضحت الأمانة أنها تعمل على عقد عدد من ورش العمل المتخصصة لتطوير منظومة العمل الداخلي والارتقاء بالأداء، التي تشمل المتابعة والإشراف على المشاريع والخدمات البلدية والصحة العامة والخدمات المساندة الأخرى، مبينه أن مثل هذه الورش المختصة تسهم في تعزيز الخبرات لدى العاملين ورفع مستوى كفاءة المخرجات وتقديم خدمات ترتقي للتطلعات.// انتهى //15:44ت م0058