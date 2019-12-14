ولايات كردفان - دارفور - البحر الأحمر 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 5,800 كرتون من التمور في ولايات كردفان والبحر الأحمر وشمال دارفور في جمهورية السودان.وجرى توزيع 2,650 كرتونًا من التمر في مدينة بور سودان وعدد من المحليات، في ولاية البحر الأحمر، استفاد منها 13,250 فردًا، وتم توزيع 2,300 كرتونًا من التمر في محليتي دار السلام والكومة وقرى(ام قديبوا ،قوز بينا) في ولاية دارفور، استفاد منها 11,500 فرد، كما تم توزيع 850 كرتونًا من التمر في محلية الفولة في ولاية غرب كردفان، استفاد منها 4,250 فردًا.ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.// انتهى //15:56ت م0059