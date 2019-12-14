شمال لبنان 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسنفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان, 14 عملية إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، والمشاركة مع قسم الصحة في قضاء المنية في تدريب مجموعة من كوادر التمريض ضمن الحملة الوطنية للتلقيح.ويأتي تنفيذ هذه العمليات الإسعافية في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.// انتهى //15:56ت م0060