أبوظبي 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية والإمكانات والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة, إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:00ت م0061