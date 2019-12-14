الجوف 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 783 بطانية و201 بساط، على النازحين من محافظة عمران إلى محافظة الجوف، استفاد منها 4,698 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //16:04ت م0062