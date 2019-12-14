الحديدة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال شهر الأسبوع الماضي في قسم الطوارئ 1,448مستفيدا، وعيادة الباطنية 741 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 116 شخصا، وعيادة التحصين 35 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 233 فردا، وعيادة الولادة 14 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 792 شخصا، وقسم النساء و الولادة 396 امرأة، والفريق المتنقل 303 مرضاء.كما أجري الفحص المخبري لـ 2,548 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 1,769مريضًا، واستقبل قسم التنويم 5 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 5 حالات، وعيادة تخطيط القلب 11 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 787 شخصا.// انتهى //16:04ت م0064