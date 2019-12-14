سيئون 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، على النازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر في محافظة حضرموت، استفاد منها 1,800 نازح.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.// انتهى //16:27ت م0070