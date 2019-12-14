بيروت 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسرحبت هيئة العمل الفلسطيني في بيروت، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد التفويض لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لمدة ثلاث سنوات قادمة.وعدت الهيئة في بيان بعد اجتماعها اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، أن تصويت الجمعية العامة للأمم بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل الأونروا لثلاثة سنوات، انتصارًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة وتعبيرا جليا عن استمرار الدعم الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.وأعربت الهيئة الفلسطينية عن شكرها لكل الدول العربية والأجنبية الصديقة التي أيدت القرار، داعيةً المجتمع الدولي إلى مساندة الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، والانتصار لقضيته الوطنية التي أكدت على مشروعيتها كل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية.// انتهى //16:29ت م0071