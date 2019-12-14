حجة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 6 – 12 ديسمبر 2019م، 955 مستفيداً، وعيادة الباطنية 229 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 38 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 433 مستفيداً، وقسم نقل الدم 5 مراجعين، فيما نفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 488 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 1,012 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ 1,502 فرداً، وراجع قسم الأشعة 55 مريضًا.// انتهى //16:32ت م0073