اجتماعي / مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
السبت 1441/4/17 هـ الموافق 2019/12/14 م واس
حجة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس
واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 6 – 12 ديسمبر 2019م، 955 مستفيداً، وعيادة الباطنية 229 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 38 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 433 مستفيداً، وقسم نقل الدم 5 مراجعين، فيما نفذت 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما راجع قسم المختبر 488 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 1,012 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ 1,502 فرداً، وراجع قسم الأشعة 55 مريضًا.
// انتهى //
16:32ت م
0073