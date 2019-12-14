الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستوج المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري، الرماة الفائزين في بطولة المملكة الختامية لجميع الفئات لموسم 2019 التي أقيمت على ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بمشاركة 70 رامياً .وحقق الرامي سعود العريفي المركز الأول و الميدالية الذهبية في منافسات قوس البكرة لمسافة 50م فيما جاء بدرالدين محمد ثانياً و فيصل البقمي ثالثاً بينما حل الرامي راشد السبيعي أولاً في منافسات القوس الأولمبي 70م فيما ذهبت الميدالية الفضية للرامي نواف قاري و حل ثالثاً صلاح الشمراني .وحقق الرامي محمد الراشد ذهبية منافسات القوس الأولمبي لمسافة 50م و حل في المركز الثاني سلطان قشاش فيما نال البرونزية الرامي محمد راسم .وفي منافسات 30م للكبار جاء أولاً منذر إسماعيل ثم إبراهيم الخلف تلاه عبدالكريم العمري فيما فاز محمود عزت بالمركز الأول في مسابقة 30م للناشئين تحت 17 عام و جاء في المركز الثاني عبدالمجيد الخلف ثم عبدالرحمن الجهني و جاءت نتائج مسابقة مسافة 25م على التوالي : أحمد باناجه , عمر سيد , نور الدين محمد .وعن فئة 18م جاء أولاً داني الخطيب ثم يوسف وليد و سلطان السديري بينما حل محمد السديري أولاً في منافسات 10م و جاء ثانياً عبدالملك العتيبي و ثالثاً فيصل الذكير .// انتهى //16:50ت م0076