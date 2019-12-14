الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسحصدت وزارة الصحة المركز الأول لـ"جائزة الفريق المبتكر", وذلك ضمن جائزة "حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع"، حيث تسلم الجائزة وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين قائد الفريق المهندس فهد بن صالح العزام، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.وقد قام فريق الصحة بإنشاء مكتب إدارة المشاريع المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، عبر مشروعهم الذي صمم خصيصاً ليلاءم متطلبات العمل في وزارة الصحة، ويمتاز هذا النظام بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فاعل ومتابعتها، حيث يربط 20 إدارة إقليمية منتشرة في جميع مناطق المملكة مع المركز الرئيس في العاصمة الرياض، وقد تمكن الفريق من إنجاز المشروع بشكل مبتكر من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.مما يذكر أن مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بالصحة يتولى عدداً من المهام من أبرزها ضمان ربط مشاريع الوزارة بالأهداف الاستراتيجية لها وتقديم تقارير دورية للقيادات على أداء الوكالات والمناطق بما يضمن سير المشاريع حسب الخطة المعتمدة وتمكين الوكالات في الوزارة والمديريات في المناطق من تطبيق منهجية معتمدة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية وذلك بالتزامن مع بناء وتمكين الكفاءات المهنية وتطوير قدرات رأس المال البشري من منسوبي الوزارة من أجل الحصول على افضل النتائج.// انتهى //17:12ت م0078