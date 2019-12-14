صنعاء 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019م ضخ 196.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.// انتهى //17:31ت م0081