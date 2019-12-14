اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم
السبت 1441/4/17 هـ الموافق 2019/12/14 م واس
صنعاء 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.
وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019م ضخ 196.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.
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17:31ت م
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