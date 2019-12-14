الدمام 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسحدد اللقاء الاجتماعي الأول لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الصم بالشرقية, الخطة الاستراتيجية المستقبلية للنادي لعام ١٤٤١_١٤٤٢ واعتمد رؤية العمل المتضمنة إحداث التغيير النوعي في أداء الصم تجاه تنمية المجتمع والتأكيد على تمكينهم وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والبرامج المجتمعية.وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص, أن المجالات التي تم اعتمادها تتركز في ثلاثة عناصر (المسؤولية الاجتماعية , رفع مستوى التعامل مع التقنية الرقمية , استحداث القسم النسائي بالنادي واعتماد برامجه المتنوعة خدمة للنساء الصم).وبين أن الخطة الاستراتيجية للنادي توصي بتأسيس المركز الإعلامي لنشر المحتوى الصحفي والإعلامي الرقمي وتكوين فريق التوثيق المرئي بلغة الإشارة لانتاج مواد إعلامية متنوعة في مختلف منصات العمل الإعلامي و التدريب على كيفية التعامل مع هذه المنصات.وقدم الباحص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي, وسمو نائه، وسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ما يلقاه نادي الصم بالمنطقة الشرقية من رعاية واهتمام .// انتهى //17:59ت م0083