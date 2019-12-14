جدة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستشارك مكافحة المخدرات بمحافظة جدة في فعاليات معرض جدة الدولي الخامس للكتاب بركن ثقافي لتثقيف زوار المعرض وتوعيتهم بأخطار المخدرات وتعريفهم بالدور الذي تقوم به الدولة في محاربة هذه الآفة.وأوضح مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي, أن المشاركة جاءت حرصا على توعية الزوار وتثقيفهم وإثراء الباحثين بعمل بحوث ومؤلفات تجسد ما يشاهدون في أرجاء الركن الثقافي لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة وكذلك استفادة الزائر من الكتب التي تقدم على سبيل الإهداء لتوضح للزائر أخطار المخدرات والجهود التي تقوم بها الدولة في محاربتها, سائلا الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وعزها .// انتهى //17:59ت م0084