سياسي / نائب رئيس الوزراء الإماراتي يلتقي وزير الشؤون الداخلية الأسترالي
السبت 1441/4/17 هـ الموافق 2019/12/14 م واس
العين 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتون ، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات.
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18:01ت م
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