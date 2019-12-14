العين 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسالتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر داتون ، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات.// انتهى //18:01ت م0086