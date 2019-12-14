الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأشاد سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستنجر خلال زيارته لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المجالات كافة، خاصة على صعيدي الثقافة والتراث، إذ يُعدُّ الاهتمام بالإرث الثقافي المتعلق بهواية الصقور وتربيتها دليلاً قاطعًا على أصالة المجتمع وماضيه العميق، معبرًا عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة.وقال: "تربية الصقور مجال واسع ويحتاج إلى خبرة ومعرفة وتمكين على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين مكنت لهذه الرياضة على مستوى السعودية، والخليج، والعالم، بعد تأسيس نادٍ خاصٍّ بالصقور ممَّا سيكون له كبير الأثر على هذه الرياضة.وتجوَّل السفير في موقع المهرجان بملهم شمال العاصمة الرياض، متنقلاً بين الصقارين للتعرُّف على الصقور وأنواعها، إضافة إلى التعرُّف على المسابقات الخاصة بالصقور المشاركة في المهرجان، ملتقطًا صورًا تذكارية مع الصقور.// انتهى //18:07ت م0087