الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأقامت جمعية أسر التوحد محاضرة بعنوان "المشاكل والاضطرابات النفسية المصاحبة لاضطراب طيف التوحد"، بمشاركة الهيئة العامة للرياضة، وحضور عدد من أعضاء الجمعية وأسر التوحد، وذلك في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب.وتناولت المحاضرة المشاكل السلوكية عند بعض أطفال طيف التوحد ، والأعراض والعلامات المرتبطة بالجوانب السلوكية ، وكيف يتم تقييمها وتشخيصها ومعالجتها، إلى جانب التطرق للعلامات التحذيرية لوجود اضطراب طيف التوحد.وأبرزت المحاضرة أهم النقاط التي تتعلق بطيف التوحد، ودور المراكز المتخصصة والإمكانيات التي وفرتها الدولة.// انتهى //18:26ت م0088