جيزان 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسنظم نادي ابتسامة الطلابي بكلية طب الأسنان بجامعة جازان اليوم، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "كيف تختار تخصصك الجامعي" لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بإدارتي تعليم جازان وتعليم صبيا، وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للنادي .وجاء البرنامج بهدف تعريف ٨٠٠ طالب وطالبة من الطلاب والطالبات المقبلين على الدراسة الجامعية بكيفية اختيار التخصص الجامعي، الذي يعد أحد أهم القرارات المهمة للطلبة والطالبات ، إضافة إلى توعيتهم بالطرق والأساليب الحديثة في اتخاذ القرارات العلمية الصحيحة .وتناولت الدورة عددًا من المحاور شملت كيفية اتخاذ القرار عن وعي والابتعاد عن القرار الخطأ والحرص على تجنب المؤثرات السلبية لاختيار التخصص الجامعي ، والتعرف على المسارات المهنية في عالم الأعمال في الوقت الحالي ، والاختيار وفق حاجة سوق العمل والميول والقدرات وبما تتطابق والتخصص الجامعي.// انتهى //18:40ت م0091