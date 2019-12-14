لندن 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسقاد المهاجم الدولي المصري فريقه ليفربول إلى تعزيز صدارته بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه واتفورد صاحب المركز الأخير 2-0 اليوم السبت على ملعب "أنفيلد رود" في ليفربول في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.وسجل صلاح هدفين في الدقيقتين 38 و90 رافعا رصيده إلى تسعة أهداف على لائحة الهدافين، ليوسع بها الفارق إلى 11 نقطة عن أقرب مطارديه ليستر سيتي الذي يستضيف نوريتش سيتي صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير لاحقا اليوم .وضمن ليفربول على الاقل الحفاظ على فارق النقاط التي تفصله عن ليستر سيتي قبل مواجهتهما في المرحلة التاسعة عشرة.ويسافر ليفربول صباح الغد للدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية حيث سيبدأ مشواره من نصف النهائي الأربعاء بمواجهة الفائز في مباراة السد القطري المضيف ومونتيري المكسيكي.// انتهى //18:46ت م0092