الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأقامت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة حفلها السنوي بمقرها في جدة, بحضور المدير التنفيذي لجمعية الأطفال المعوقين الدكتور أحمد التميمي.وتحدث الدكتور التميمي عن دور الجمعية وما تقدمه من جهود كبيرة للموهوبين من ذوي الإعاقة، في سبيل تمكينهم ودمجهم في المجتمع.من جهتها عبرت المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتورة عُلا أبو سكر, عن تقديرها الكبير للشراكة المبرمة بين المركز والجمعية، التي تشمل إنشاء كرسي خاص بالأبحاث المتخصصة بالموهوبين من ذوي الإعاقة للإسهام في تسليط الضوء على قدراتهم المتميزة.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس، أهمية الشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تمكين ذوي الاعاقة من تحقيق طموحاتهم.يذكر أن جمعية الإرادة تعمل بخطى حثيثة للانتشار خليجيا و إقليميا عبر مبادرة جائزة عمار في موسمها القادم 2020 لتشمل دول الخليج بعد أن قضت ثلاثة مواسم داخل المملكة.// انتهى //18:46ت م0093