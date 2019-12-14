القاهرة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستستضيف مصر غدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية.وستناقش اللجنة على مدى خمسة أيام قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية.وترأس الدولة المضيفة الاجتماعات التي ستعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع، للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الأفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقي لتدخل حيز التنفيذ.وتأتي استضافة مصر لتلك الاجتماعات في إطار الدعم المصري لجهود الأمن والاستقرار بالدول الأفريقية خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري.// انتهى //18:50ت م0095