طرابلس 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسانتُخبت ليبيا لمنصب نائب رئيس الهيئة المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي.جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التعليم بحكومة الوفاق في أعمال الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلم والتكنولوجيا، المنعقدة بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا.ووفق بيان لوزارة التعليم اليوم فقد تواصلت الاجتماعات الفنية واختتمت بصياغة القرارات والتوصيات والتقارير التي عرضت على الوزراء في الاجتماع الختامي يوم أمس، وذلك لإقرارها والتصديق عليها.// انتهى //18:52ت م0097