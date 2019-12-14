الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم, حفل سباقه الـ36 على كأس وزارة العدل "فئة ثالثة"ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكان الشوط الرئيس هو الشوط السابع على كأس وزارة العدل فئة ثالثة على مسافة 1800 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات, حيث سلم وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المهندس وليد بن سعود الرشود كأس وزارة العدل فئة ثالثة لسعود بن رزيق المشرف الإداري لاسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفوز الجواد ( متباين ) العائد ملكيته لاسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمركز الأول في الشوط.// انتهى //19:17ت م0099