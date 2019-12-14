الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسقاد المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز فريقه الهلال السعودي للتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2019 للأندية لكرة القدم ، بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف دون رد اليوم .وأشرك مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو الفرنسي جوميز في منتصف الشوط الثاني، ليتمكن بعد ذلك بدقائق من تسجيل الهدف الوحيد من مجهود فردي رائع بالدقيقة (73) ، ليعبر الهلال الدور في مشاركته الأولى في البطولة، وتتواصل بذلك عقدة الترجي التونسي مع المباراة الأولى في مونديال الأندية، التي خسرها للمرة الثالثة في مشاركته الثالثة.ويلتقي الهلال في المباراة نصف النهائية الأولى الثلاثاء القادم مع فريق فلامنغو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية الذي يشرف عليه مدربه السابق البرتغالي جورجي جيسوس .// انتهى //19:40ت م0100