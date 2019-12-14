تونس 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واستعادل الاتحاد المنستيري دون أهداف مع ضيفه مستقبل سليمان في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم, في المنستير في افتتاح الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.واستمر المنستيري في صدارة الترتيب بـ 25 نقطة, بينما رفع مستقبل سليمان رصيده الى 11 نقطة ليحتلّ المركز الثامن مع هلال الشابة والنادي البنزرتي.وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد ماعدا لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي.// انتهى //19:47ت م0101