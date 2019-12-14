طولكرم 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأصيب اليوم، مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على البوابة الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة نزلة عيسى شمال طولكرم.وأفادت مصادر فلسطينية وطبية في طولكرم، أن إصابتين وصلتا إلى المستشفى، حيث كانت الأولى للعامل أحمد حسام كتانة الذي أصيب بالرصاص الحي في القدم، فيما أصيب الشاب ضرار راسم كتانة برصاصة في الكتف.// انتهى //19:47ت م0102