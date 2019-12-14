صامطة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسدشن رئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي اليوم، فعاليات مبادرة العيادة المتنقلة التي نفذتها بلدية مركز القفل بالتعاون مع عدد من القطاعات والجهات الصحية والخيرية والتطوعية ، وذلك في حديقة الحد الجنوبي بقرية الحقلة التابعة للمركز.وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي, أن الحملة تشمل التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية والفحص المبكر للسكر، وفحص ضغط الدم، والكشف على الأسنان، والتوعية العامه من فرق طبية متخصصة في شتى المجالات من أطباء وطبيبات وأخصائيين على كفاءة عالية بما يسهم في تعزيز وحماية ورعاية صحة الفرد والمجتمع.// انتهى //19:53ت م0104