جيزان 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسنفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان اليوم، فعاليات "تحدي شباب جازان"، بحضور مدير مكتب الهيئة بجازان إبراهيم الرياني، وذلك في الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.واشتملت الفعاليات على العديد من البرامج والعروض المسرحية والترفيهية والثقافية والمسابقات الرياضية والذهنية.واستمتع الزوار والمشاركون بركن الفنون التشكيلية والرسم على الوجوه للأطفال، فيما تم رصد العديد من الهدايا والجوائز للمشاركين من الجنسين .وتشارك في فعاليات تحدي شباب جازان العديد من الجهات الحكومية منها إمارة منطقة جازان وأمانة المنطقة، وكذلك صحة جازان حيث يقوم فريق طبي بإجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن السكر والضغط والسمنة، إلى جانب ركن الإدارة العامة للمخدرات بالمنطقة للتوعية بأضرار المخدرات .// انتهى //19:53ت م0105