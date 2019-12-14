الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأقيم اليوم بالرياض اجتماع " كونجرس " الاتحاد الاسيوي للطب الرياضي الذي يستمر يومين ، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس الإدارة ، ورئيس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي باترك يونغ ، ورئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي.وجرى خلال حفل الافتتاح استعراض أبرز إنجازات الرياضة السعودية في مقدمتها حصول العداء السعودي هادي صوعان على الميدالية الفضية في أولمبياد سيدني 2000 لسباق 400م والميدالية الذهبية للاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد عسيري في أولمبياد بيونيس آيرس2018 لمنافسات وزن 61 كجم .والقى الأمير فهد بن جلوي كلمة خلال حفل الافتتاح نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رحب خلالها بالحضور ، مبيناً أن المملكة أصبحت بيئة جذابة لاستضافة جميع المحافل الرياضية العالمية على أعلى مستوى من التنظيم .وفي نهاية حفل الافتتاح كرم سموه الجهات الراعية والمشاركة في كونجرس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي بنسخته الـ17 .// انتهى //20:00ت م0108