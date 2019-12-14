بيروت 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.16 في المئة، ليغلق عند مستوى 758.54 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 20 ألفًا و628 سهمًا بقيمة 111 ألفًا و327 دولارًا أمريكيًا، مقابل 131 ألفًا و896 سهمًا بقيمة مليونين و900 ألف دولار أمريكي بنهاية الأسبوع السابق .وتراجعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 7.40 مليارات دولار، مقابل 7.43 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //20:16ت م0110