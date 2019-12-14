القاهرة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسبدأت في مقر جامعة الدول العربية اليوم أعمال منتدى "تحديات الثقافة القانونية في الوطن العربي" لمناقشة قضايا الإرهاب والشائعات وتزييف الوعي والتشكيك في الثوابت، والذي يستمر ثلاثة أيام، وينظمه المركز القانوني العربي للوعي بالقانون بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور قيس العزاوي.ومن أهم المحاور التي سيناقشها المنتدى مواجهة الإرهاب كجريمة منظمة، كثرة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزييف الوعي الجمعي العام، انتشار ثقافة التشكيك في المعلومات والثوابت والتي تقتضي تكامل كل الجهود لمواجهتها، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ الوعي الوطني العام بين مختلف الأعمار والأجيال للحفاظ على الأوطان من أخطار الجهل والتآمر وعدم الوعي.ويناقش المنتدى نحو 60 بحثًا وورقة علمية لنخبة من العلماء والخبراء والمفكرين والباحثين من عدد من الدول العربية تغطي محاور المنتدى.// انتهى //20:47ت م0112