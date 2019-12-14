الرياض 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة السيد عبد المجيد تبون هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.بدوره، أعرب فخامة السيد عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.// انتهى //21:05ت م0115