الرباط 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واسقام صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية والوفد المرافق له بزيارة مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، وذلك في إطار زيارة سموه للمملكة المغربية الشقيقة لحضور احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.وكان في استقبال سمو وزير الخارجية معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري وأعضاء السفارة، وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة لمنسوبي السفارة.وأقام معالي السفير مأدبة عشاء بمقر إقامته على شرف صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والوفد المرافق له.حضر المأدبة معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الأستاذ ناصر بوريطة ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، وعدد من أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء السفارة بالرباط.// انتهى //21:16ت م0116